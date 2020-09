Palazzo di Arte fatiscente, un'inquilina: «Pago un affitto da 30 anni, non mi merito questo trattamento»

Sono un inquilina di via Camillo Sbarbaro 5 a Begato e da oltre 20 anni segnaliamo e chiediamo manutenzione per il nostro condominio.

Il palazzo, di Arte, sta cadendo a pezzi. Abbiamo i contatori della luce aperti a tutti, con fili elettrici che sono a portata di mano di tutti (compresi i bambini) abbiamo cassette della posta rotte che molto spesso si perde la posta. Abbiamo il portone rotto da circa 20 anni, col disagio che entrano tutti a dormire e mangiare.

Abbiamo negli appartamenti cose di 35 anni fa ( vasche da bagno ormai vecchie, finestre che ormai non reggono più ed entra freddo e tutto) abbiamo più volte segnalato i disagi ad Arte che ha in gestione le case del Comune, ma niente, tanti sopralluoghi e prese in giro, dicendo che facevano ma in realtà erano solo prese in giro.

Pago un affitto da 30 anni. Non mi merito questo trattamento.