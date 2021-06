Danneggiato sentiero laterale dell'acquedotto storico

Gallery







Oggi 21/06/2021 su un ramo dell’Acquedotto Storico qualche imbecille ha pensato bene di rovinare una parte di sentiero che, scendendo dal Monte Croce Pinasco, si immette sull’acquedotto, noto come sentiero AQ1. Sono stati distrutti una serie di gradini, sistemati nel tempo dai volontari della sezione Cai Ule della ValBisagno.

Lo scopo, nella mente bacata di questi personaggi, probabilmente era quello di facilitare il passaggio sul quel tratto di sentiero. L’effetto è quello invece di aver rovinato un sentiero che faticosamente e con passione viene manutenuto da volontari.

Come Consorzio Zena Trail Builders prendiamo nettamente le distanze da questi comportamenti, che sono agli antipodi dello spirito con il quale il Consorzio opera e si muove, promuovendo la manutenzione e la messa in sicurezza dei sentieri, ma garantendone sempre gli aspetti naturalistici.

Piena solidarietà quindi alla sezione Cai Ule, offrendo il nostro supporto per una pronta risistemazione del danno causato da ignoti. In una nota il presidente del Consorzio Zena Trail Builders Paolo Persich: "alla luce dei fatti è evidente che urge una catalogazione ed una successiva destinazione d'uso dei sentieri con lo scopo di preservarne il più possibile quelli più fragili, di interesse naturalistico e quant'altro, e permettere contemporaneamente ai volontari che mantengono in ordine i sentieri di rendere i loro sforzi durevoli nel tempo, consapevoli che la mancanza di controlli adeguati purtroppo si presta ad atti di questo tipo. In questo senso il consorzio Zena Trail Builders è pronto da subito a partecipare a qualsiasi riunione sul tema fornendo il proprio contributo denso di proposte e ricco di manodopera".