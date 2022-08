Cucciolo di cinghiale morto a Oregina

"Buongiorno, vi scrivo perchè sono profondamente indignata di quanto accaduto in giornata odierna. Da questa mattina alle ore 10 circa una carcassa di un cucciolo di cinghiale è presente su una scalinata pubblica del quartiere di Oregina. Sono stati chiamati Vigli del Fuoco (unici ad aver risposto e gentilissimi nel cercare di aiutare) e Polizia Locale (che non ha mai risposto a nessun numero contattato). Trovo che sia pressochè vergognoso che non ci sia la giusta comunicazione di chi chiamare nè tantomeno certezza che qualcuno intervenga! Sono passate quasi 8 ore! Grazie per l'attenzione!"