Polizia locale, un corso per prepararsi al concorso

Il Comune di Genova ha indetto il concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.27 funzionari di Polizia Locale, categoria D, posizione economica D1. La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 9 gennaio 2023.

Il SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale), ha organizzato con il suo Laboratorio di Formazione un corso online di 18 lezioni che si svolgeranno dal lunedì al sabato, in diretta, su piattaforma zoom. I docenti sono esperti professionisti del settore.

Il corso avrà inizio lunedì 9 gennaio e si concluderà sabato 28 gennaio, per un totale di 45 ore di alta formazione. Verrà rilasciato anche attestato di partecipazione. Il programma affronterà tutte le materie indicate nel bando di concorso. Considerevole il materiale didattico messo a disposizione dei corsisiti e gli oltre 6 mila quiz per permettere loro di esercitarsi.

Per ulteriori info e costi scrivere a laboratorio.formazione@sulpl.it o inviare messaggio whatsapp al 327 319 3082, ref. Dott.ssa Miriam Palumbo.