La targa che posizionò il Comune di Cornigliano

Il consigliere comunale Valter Pilloni ha fatto sua una richiesta dei residenti di piazza Monteverdi riuscendo infine ad accontentarli grazie all’ intervento dell’assessore Mauro Avvenente. A Cornigliano in piazza Claudio Monteverdi , posizionata sul lato est del civico 8 insiste una grande lapide in marmo bianco , sporca ,mai stata oggetto di manutenzione e quindi risulta totalmente illeggibile il suo lungo epitaffio.

Attraverso una breve ricerca sono stati rinvenuti alcuni documenti che ci testimoniano l’origine e la storia del manufatto. Questa grande lastra di marmo ( 120x70) è dedicata alla memoria di Re Umberto I ,figlio di Vittorio Emanuele II ,primo Re d’Italia La targa venne posizionata dal comune di Cornigliano Ligure un anno dopo la drammatica scomparsa del Re avvenuta il 29 luglio del 1900 per mano dell’ ‘anarchico Gaetano Bresci, suicida in carcere. Con questo atto di concreta testimonianza i cittadini di Cornigliano hanno voluto lasciare a futura memoria il ricordo del soggiorno del Re avvenuto l’ 11 settembre del 1892 in occasione delle celebrazioni colombiane sugellate al Castello dei Raggio distante pochi metri dal piazza Monteverdi.

La targa merita di essere riportata a nuova vita in quanto rappresenta un’ importante testimonianza dell’ illustre passato di Cornigliano Ligure e una scampolo della storia della nostra città . Preso atto di questa mia segnalazione l’ assessore di competenza Mauro Avvenente ha già predisposto un sopraluogo nel mese di settembre per procedere alla cantierizzazione e al restauro del manufatto. Di questo saranno certamente felici i residenti e tutti coloro che da molti anni attendevano una risposta.

Valter Pilloni Consigliere comunale e divulgatore ambientale