Compra un aspirapolvere per pulire casa, poi sporca fuori abbandonando lo scatolone

Il paradosso è essere molto puliti in casa, e fuori, negli spazi comuni, decisamente meno.

Succede a Genova, dove una persona ha comprato un aspirapolvere per pulire casa; peccato che poi importi poco della pulizia di ciò che sta fuori dal proprio appartamento, e lo scatolone è stato abbandonato per la strada all'angolo tra via Piaggio e via Marco Polo, poco lontano da un cassonetto vuoto (sarebbe bastato piegarlo o strapparlo, ma si sa, è molto meno faticoso abbandonarlo in giro).

Certo, non succede solo a Genova, potremmo citare qualsiasi altra città: è la tendenza trasversale a tenere in ordine solo casa propria, disinteressandosi di pulire non appena si mette il naso fuori dalla porta. Senza pensare che tutto l'ambiente sarebbe da considerare "casa propria", visto che le spese economiche e ambientali di questi comportamenti sono pagate, alla fine, dalla collettività.

Insomma, la foto potrebbe essere un po' un simbolo di come, a volte, determinate persone siano molto attente alla pulizia (e in generale al rispetto delle regole)... solo nelle quattro mura di casa propria.