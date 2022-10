Cineversity presenta: Margini al Nickelodeon

Gallery



Con l’inizio del nuovo anno accademico Cineversity ritorna in grande stile e con delle novità. Nasce infatti Cineversity presenta, la proiezione mensile in lingua originale di film selezionati per quel qualcosa di particolare che li rende per noi unici e belli. E cominciamo con una commedia di produzione europea, in collaborazione con il Dipartimento di Lingue e Culture Moderne, Goodbye Lenin in visione giovedì 13 ottobre alle ore 21:00 presso il CineClub Nickelodeon a Genova in Via della Consolazione 5r.

La serata successiva, venerdì 14, vedrà invece l’esibizione live del gruppo musicale Defense, protagonista della nuovissima pellicola Margini, presso il CSOA Zapata in Via Sampierdarena 36r dalle ore 21:30. A questo evento Cineversity sarà presente per pubblicizzare la proiezione del sopraddetto film la sera seguente, a partire dalle ore 19:30 sempre al Nickelodeon, in compagnia della band punk protagonista dello sceneggiato. Il gruppo musicale assisterà alla proiezione e parteciperà al successivo aftermovie, dove poter incontrare il regista e lo sceneggiatore ZeroCalcare alla Piccola Birreria Kowalski di Salita Pollaiuoli 22r.

Come ci riporta Valentina Damiani, coordinatrice dell’ente ACEC / SAS – Liguria, il film Margini «verrà poi riprodotto al Cinema Italia di Sarzana dal 14 al 17 Ottobre, nuovamente al Nickelodeon dal 14 al 23 Ottobre, al San Siro a Nervi dal 21 al 23 Ottobre, al Fritz Lang dal 4 al 6 Novembre, poi al Club Amici del Cinema i giorni 11, 12 e 13 Novembre e infine al Nuovo Cinema Palmaro il 17 e 19 Novembre». Vi aspettiamo! La redazione Cineversity Cineversity.unige.it