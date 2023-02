Cep, 15-17 gradi negli alloggi di Arte

Riceviamo e pubblichiamo.

Caloriferi tiepidi al Cep, una parte degli abitanti gelano in casa. Molti sono anziani, disabili e malati oncologici e altre sono famglie con bambini. Si sta molto tempo in casa e soffriamo molto di più per chi esce per andare a lavorare ecc. da settimane segnaliamo ad Arte Genova il problema alla Sirem al Comune di Genova, ma tutto sembra non essere ascoltato.

Molte case restano a 15-17 gradi al massimo. Io dal 1984 risiedo a via Novella, ancora ieri (lunedì 30 gennaio 2023 ndr.) i tecnici di Arte hanno detto che siamo un quartiere ghetto, che da parte del Comune che ha dato a loro la gestione, ci sono accordi ben precisi in quanto alcuni non pagano affitto e ci rimette anche chi paga.

Finchè la gestione era Comune di Genova le cose andavano meglio, passando ad Arte, ente pubblico privato della Regione Liguria e Comune di Genova, il quartiere sta decadendo sempre di più. Il presidente del Municipio 7 Ponente dice che stanno monitorando la soluzione, ma qui stiamo morendo per la cattiva gestione e tutti sono complici, continuando a fare credere che la questione è il risparmio energetico, siamo nei giorni della merla. Aiutateci Voi.