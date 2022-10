"Ora basta ceda la delega alla sanità"

Le dichiarazioni del Governatore Toti, riportate da GenovaToday, sono promesse che risultano ormai poco credibili e lasciano famiglie in questo momento storico di caro bollette senza economie derivanti dall'istituto "migliaia di persone". Per i minori senza cure la beffa è doppia perchè hanno l'esborso per curare i propri bimbi in quanto i livelli essenziali di assistenza arrivano dopo oltre 3 anni, togliendo economie da bilanci famigliari ormai ridotti all'osso.

Dia le dimissioni da assessore alla sanità e ceda la delega a chi vuole almeno provare a cambiare le cose. Come evidenziato come delegato Anmic si è richiesto ad Inps che le pratiche che Asl3 non ha ancora evaso dopo 210 giorni vengano accolte per tacito assenso.

È dal 26/11/2021 che il governatore a mezzo di Alisa sa come sono le cose proprio perché l'ho posto in evidenza nell'unica volta che il governatore si è confrontato e dove sminuiva dicendo "è solo un papà per altro preso in carico dal sistema nazione e un sindacato di minoranza per altro non confederato (riferendosi a Usb)", intervistato da Telenord.