Carnival family brunch - Novotel Genova City

Al Novotel Genova City ogni momento conta e a Carnevale ogni scherzo vale Ma noi non scherziamo e vi aspettiamo domenica 4 febbraio dalle 12:00 alle 15:00 per il nostro CARNIVAL FAMILY BRUNCH!!

Una giornata da trascorrere insieme a tutta la famiglia, tra ottimo cibo e animazione a tema per i vostri bimbi. • tanta animazione con giochi e laboratori creativi per la realizzazione di colorate mascherine. • per i più grandi gusto e qualità made in Italy con un ricco buffet. Mentre gli adulti potranno gustare il delizioso brunch a buffet, i bambini, sfoggiando i costumi di carnevale, si divertiranno con coriandoli stelle filanti e un divertente laboratorio creativo di mascherine, assistiti dal nostro esperto staff. Dopo il pranzo verrà premiato il costume più carnevaloso!!

BUFFET: Selezione di torte e crostate artigianali, croissant tradizionali pancake, cereali, yogurt, confetture, miele e nutella, frutta fresca Bevande di caffetteria a scelta, succhi di frutta. Focaccia Genovese Torta salata con ricotta e spinaci Parmigiana di melanzane Reale di vitello al forno con patate Selezione di salumi tradizionali con gnocco fritto Insalata russa Tegame di pollo al curry Uova strapazzate, bacon e salsiccia Lasagna al pesto fresco di basilico Riso venere e verdurine Tramezzini assortiti Frittini misti Chiacchere di carnevale

TO DRINK Caffè Cappuccino Succo d'arancia Soft Drinks Acque minerali

COSTI Prezzo a persona € 35,00 bambini fino a 3 anni gratuito con menu bambini a tavola con i genitori bambini dai 4 ai 12 anni € 15,00 L’animazione è indicata per bambini dai 4 anni ai 10 anni. Posti limitati, necessaria la prenotazione prima contestualmente potrete indicarci eventuali intolleranze e/o allergie alimentari. Un calice di prosecco offerto a tutti i nostri soci ALL LIVE LIMITLESS. Se non sei ancora iscritto al nostro programma, fallo qui gratuitamente > https://bit.ly/3xIlNAy

☎ CONTATTI e PRENOTAZIONE: Per informazioni puoi scrivere alla nostra email: h1709@accor.com O contattarci telefonicamente al numero 010.09991 ✈ COME RAGGIUNGERCI: L'hotel si trova via Cantore 8/c 16126 Genova Possibilità di parcheggio gratuito