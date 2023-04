Residente del Carmine: "Da anni segnaliamo intensa e costante attività di spaccio e consumo di crack"

Sono un cittadino residente in via Edilio Raggio, da anni segnaliamo al Comune e ai Carabinieri un'intensa e costante attività di spaccio e consumo di crack nella nostra zona, soprattutto sulle scale che uniscono via Raggio con via Targa. Non mi è mai stata data una risposta soddisfacente.

Abbiamo chiesto venisse installata una telecamera, nulla. Un cancello con chiave, zero. Qui abitano un sacco di bambini, io ho una figlia di 8 anni, e noi per portarli a scuola dobbiamo per forza passare di lì, facendo lo slalom tra la spazzatura che usano i tossici (bottigliette con alluminio, siringhe, deiezioni umane) quando non addirittura i tossici che consumano le loro dosi.

È triste a dirsi ma vorremmo approfittare di questo terribile accadimento per sollecitare, magari grazie a voi, un intervento deciso in tal senso. Siamo esasperati.