Ordinanza anti alcol ma non per tutti, da mattino a notte bevono indisturbati

Da parecchi mesi un gruppo di alcolizzati fa bivacco in via della Mercanzia a due passi da via San Lorenzo e il porto antico. Con il passare dei giorni hanno creato un salottino con tanto di sedia prelevata da un locale lì vicino, ringhiera utilizzata come appendi abiti e un'automobile parcheggiata da parecchio tempo che funge da dormitorio.

Dal mattino, orario di apertura del vicino supermercato, fino a notte bevono indisturbati e in preda ai fumi dell'alcol urlano e litigano tra di loro e verso i passanti. Usano l'eco raccoglitore di Plastipremia come orinatoio così come le macchine parcheggiate. Dietro di loro una scia di lattine e cartoni di vino vuoti lasciati in terra da giorni. Il tutto davanti ai numerosi turisti e residenti che transitano.

Interventi della polizia locale pochi e inefficaci, tanto che ho personalmente assistito a un controllo documenti senza che fossero stati multati e privati delle lattine di birra e brick di vino come prevede l'ordinanza anti alcol. Addirittura la sedia è rimasta lì dov'era, come se tutto fosse normale e accettato.

Come se non bastasse l'area tra piazza della Raibetta e metropolitana San Giorgio è in mano a spacciatori nordafricani alimentando il clima di insicurezza e degrado. Eppure a pochi passi, in via San Giorgio c'è una sede della polizia locale. Basterebbe parcheggiare una camionetta e fare dei passaggi più frequenti, o meglio un presidio fisso coordinato con polizia e carabinieri, un po come troviamo in molti centri di interesse in altre città d'Italia.