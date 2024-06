Nella mattina di giovedì 27 giugno 2024 sulla pagina Facebook 'Sei di Quinto al Mare se...' è apparso un post su una cagnolina smarrita.

"Dispersa da venerdì in zona Bogliasco. Le ultime tracce - si legge - la conducono in direzione Rapallo. Per favore condividete e chiamate il numero 333 6679610 per avvistamenti".