Quattro team genovesi al via della 24 ore di kart

Quest'anno alla più prestigiosa kermesse endurance internazionale del mondo del karting, dal 17 al 18 ottobre ad Adria (Ro) organizzata da CRG (leader nel mondo del Kart da oltre 30 anni, che ha portato alla ribalta piloti come Hamilton verstappen kubitza ecc.) Zena karting, l'unica scuderia Kart di Genova, già impegnata nel briggs Kart Championship, parteciperà con ben 4 team alla 24 ore d'Italia.

Il nostro team di punta che corre nella categoria Pro Conta su 5 ottimi piloti, due giovani in continua crescita ed assetati di Vittoria; Wesley Bettinelli e Diego Colella, e tre veterani che sapranno sfruttare al meglio le loro esperienze; Michele Ottini, Gaetano Ligotti ed Alberto Cavalieri. Non da meno gli altri tre Team iscritti nella categoria silver ma non per questo meno importanti Zena Briggs AKI Zena e Zena Duck. Tutta la gara verrà trasmessa in diretta streaming sui vari social punto per ogni altra info: www.kartcrg.com