E partita in Valpolcevera la campagna di vaccinazione avviata dal V Municipio, dall'ASL 3 e dai medici di base che hanno voluto partecipare a questo importante progetto. A tale campagna, nominata "Quest'anno fatti contagiare dalla prevenzione", non potevano non dare la loro collaborazione gli Alpini del Gruppo di Rivarolo sempre pronti a dare una mano come è nel loro DNA.