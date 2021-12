Cagnolina smarrita in corso Buenos Aires

URGENTE! Abbiamo trovato una cagnolina in corso Buenos Aires nella mattina di lunedì 29 novembre durante il mercato di piazza Palermo. Dopo averla portata dalla Clinica Veterinaria Genovese, ci hanno informato che purtroppo il chip è leggibile solo al canile.

Se per caso i padroni non rispondessero il cane dovrebbe comunque rimanere 60 giorni in canile. Per evitare un tale trauma stiamo cercando di ritrovare il/la sua padrona per altre vie! Quindi se per caso la riconoscete vi prego di chiamare al 346 8063675. Grazie.