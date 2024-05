Burrasca di Maggio, focaccette e buona musica a Pra'

Ci siamo! Sabato 18 maggio è un appuntamento da non mancare. Presso i Giardini Antonietta "Tonia" Vignolo, parco pubblico che il Collettivo Burrasca ha riaperto due anni fa e in cui stiamo portando avanti il progetto di riqualificazione dei muri, ci sarà un super concerto con i Kiwibalboa, gli immancabili Sconvoltri e i Vintage Violence in tour con il loro nuovo album Sono un Casino. Stand con le Focaccette di Crevari, birra, etc. Vi aspettiamo.