Bombola di gas abbandonata a Sampierdarena, «nessuno vuole ritirarla»

Genova, la bombola di gas abbandonata da un incivile in Via Rinaldo Rigola: “Nessuno vuole ritirarla…aspettano la tragedia?”. Il fatto raccontato da un gruppo di abitanti del quartiere: “A Genova da un mese, vicino all’ingresso della scuola elementare Lanfranco Cicala di Via Rigola adagiata vicino ai cassonetti della nettezza urbana, si trova una bombola di gas abbandonata da qualche incivile che, non sapendo forse come smaltirla, ha deciso di lasciarla in mezzo alla strada!!! I residenti locali hanno subito avvisato le forze dell’ordine per segnalare la presenza poco sicura della bombola ….. sia i carabinieri che la polizia che i Vigili del Fuoco hanno dirottato la segnalazione facendo presente che non si tratta di una loro competenza. Hanno suggerito di chiamare l’azienda Amiu in quanto gestore del settore rifiuti. Alla fine della giostra, tutti fanno a scarica barile su gli altri e il giro rincomincia da capo ogni volta!!! Ora ci chiediamo…. per rimuovere in sicurezza quella bombola è davvero necessario che succeda una tragedia??? Basta un niente per farla saltare in aria…. vuoi una macchina che esce di strada, vuoi qualche balordo che non sapendo cosa fare, può prenderla come bersaglio notturno….. insomma, il pericolo c’è ma pare non interessi a nessuna delle autorità competenti!!!”.