Segnalati bocconi avvelenati ai parchi di Nervi

Via Eros da Ros · Nervi

Allarme fra i proprietari di cani, che sono soliti frequentare con i loro amati quadrupedi i parchi di Nervi. Sul canale Telegram Ireba-19 è apparso un messaggio, che riferisce di segnalazioni di bocconi avvelenati all'interno dell'area verde.

Sono in corso verifiche, nell'attesa meglio prestare la massima attenzione. Solitamente sul canale vengono pubblicate anche le foto degli avvistamenti, non questa volta, dunque non si conosce l'aspetto dei bocconi.