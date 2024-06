Via Milano utilizzata come dormitorio e wc a cielo aperto da passeggeri in attesa d'imbarco

Sono oramai diversi anni che puntualmente nel periodo estivo la strada in cui risiedo, via Milano, viene presa d'assalto e utilizzata come dormitorio, wc a cielo aperto, abbandono di rifiuti etc. etc. da parte dei passeggeri nordafricani, che attendono l'imbarco o che hanno perso l'imbarco.

Ho decine e decine di fotografie, ho allegato la più rappresentativa, ma a volte le situazioni sono al limite del decoro umano.

Mi risulta che esista una legge comunale che vieta i bivacchi in città, con sanzioni pecuniarie per i trasgressori. Ho già segnalato il caso diverse volte negli anni addietro a Comune, ma nulla di fatto.