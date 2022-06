Da San Valentino del 2020 nulla é cambiato, Giovanna sempre reclusa in casa

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Spiace entrare in contatto con Giovanna persona buona e sensibile che mi contatta per potare avanti la sua battaglia ormai sfiduciata, stanca e mortificata dalle tante promesse non mantenute. Non mantenute dal presidente dela Regione, dal sindaco, e dai vari consiglieri e assessori che si son presentati.

Come ho sempre sostenuto e continuerò a sostenere la disabilità può colpire tutti e non deve avere colore politico deve avere tutte le forze politiche che lavorano per risolvere il problema in questo caso strutturale di un palazzo a gestione pubblico provata come il biscione dove il tessuto sociale é variegato e le fragilità sono differenti.

Questa splendida persona in punta di piedi sta chiedendo la normalità, questa persona splendida chiede di poter buttare la spazzatura, di poter fare la spesa, comprare le medicine ed essere autonoma. Il Pnnr parla chiaro per le infrastrutture e le autonomie per le persone disabili. Regione e Comune cosa facciamo? Nel 2020 Toti e Bucci avete preso un impegno e parlato di pochi mesi. Siamo post elezioni e son passati due anni.