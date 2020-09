Barriere di cemento in via Robino alta

In via Robino alta, dopo l'ultima curva, prima di viale Bracelli, da qualche anno ormai il Comune o chi di dovere invece di riparare il muricciolo che delimita gli alberi, aggiunge barriere su barriere di cemento, redendo ormai impossibile la possibilità di parcheggiare l'auto in strada e riducendo comunque la carreggiata.

Il disagio potrebbe essere anche maggiore quando dovrà essere rifatta la fognaturia che attraversa la strada che richiederà l'apertura di un cantiere, a questo punto pare inevitabile il blocco della strada. Quando finalmente sarà rifatto un muro vero e proprio? Redendendo una strada assai popolata più vivibile?