Via Isola Giugno, 109 · Campo Ligure

Evento Bagnacaudaday 2022, l'hotel Turchino di Campo Ligure partecipa anche quest'anno all'evento internazionale bagnacuadaday (BCD), solo 2 locali in tutta la Liguria di seguito il link per capire meglio il mondo del BCD, dove trovare gli altri locali in Italia e nel mondo https://bagnacaudaday.it/ 25/26/27 Novembre 2/3/4 dicembre 2022.