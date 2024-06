Tributo a Vasco, il "Gallo" Claudio Golinelli ospite degli Asilo Republic

Via alla Penisola, 37 · Sestri Levante

Claudio Golinelli, storico bassista di Vasco Rossi, soprannominato il "gallo", dopo il fortunato tour di giugno scorso con il Blasco nazionale, torna sul palco in Liguria come ospite della affermata tribute band Asilo Republic.

Sarà una serata dedicata alle canzoni di Vasco, come da tradizione degli Asilo Republic, una band apprezzata ormai da quasi 30 anni, che nei propri show ospita spesso, già dagli novanta, i musicisti che hanno fatto la storia del rocker modenese.

Negli Asilo Republic troviamo un ligure, ovvero il cantante e performer Andrea Murgia, due volti storici del gruppo, il tastierista Gabriele Melega e il chitarrista Giorgio Bei, il batterista Helder Stefanini, noto per il suo passato con i Raw Power, e il session man bassista Gianni Grecchi, che per l'occasione si alternerà con il "gallo".

La carriera di Claudio Golinelli inizia al Cantagiro nel 1969, ma la vera svolta è dieci anni dopo quando entra nella band di supporto a Gianna Nannini. É così che si mette in luce agli occhi di Vasco Rossi, per il quale scrive il riff di "siamo solo noi" per poi entrare stabilmente nella Steve Rogers Band, il gruppo che accompagna Vasco.

Il resto è una lunghissima storia con Vasco, fatta di concerti epici, dischi intramontabili, e un rapporto speciale anche con i fans che lo adorano e seguono da sempre, anche quando è ospite degli Asilo Republic.