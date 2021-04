L'arte genovese ricorda Guernica

Genova ricorda Guernica Alcuni giorni fa nel suo profilo Facebook l'artista genovese Nicola Soriani ha annunciato il suo prossimo attacco di street art a Genova. Inusuale per un artista che realizza arte di strada annunciare anticipatamente la realizzazione di un simile progetto( spesso questa forma d'arte non è autorizzata dalle istituzioni) Soriani lo ha annunciato prima per attirare l'attenzione ,in modo che le persone possano recuperare e portarsi a casa le opere d'arte che verranno affisse per le vie cittadine.

Per la realizzazione dei manifesti serigrafici occore moltissimo tempo sono autentici pezzi d'arte che spesso hanno anche un notevole valore monetario. A nostro avviso è un vero peccato che le istituzioni SPESSO non appoggino lo sviluppo di questo genere d'arte, perché molti di questi progetti ,di questi lavori di street art son veri e propri capolavori. Soriani non è nuovo a questo genere d'arte, in passato ha già regalato alla città di Genova murales e installazioni artistiche tutte partorite dalla sua fantasia ed eccentricità.

Ricordiamo l'imponente murale realizzato nel quartiere del Lagaccio, i graffiti a Sampierdarena le ceramiche al campasso che collocò insieme all'artista Nicola Coraci , purtroppo le opere poi vennero rubate da sconosciuti durante una notte nell'estate 2020. Mai però venne annunciata prima la realizzazione di un progetto come questa volta, questo nuovo lavoro è molto differente dai precedenti, saranno dei manifesti serigrafici realizzati per ricordare la barbarie di Guernica, ogni manifesto è stato firmato,timbrato, numerato e ritoccato a mano. Le serigrafie sono state realizzate da una sua recente opera pittorica dal titolo 26 ABRIL 1937.

Per chi non lo sapesse Guernica è una piccola cittadina spagnola che ha il triste primato di essere stata vittima del primo bombardamento aereo della storia, il terribile atto terroristico fu effettuato dall'aviazione tedesca insieme a quella italiana, il prossimo 26 aprile sara l'ottantaquattresima ricorrenza di quella terrificante tragedia. Furono oltre 300 le vittime e il paese venne praticamente raso al suolo ,questo terrificante arto barbarico ha lasciato una profonda cicatrice in tutti noi. In passato moltissime opere son state dedicate a questa tragedia, la più famosa è stata Guernica di Picasso, che realizzò a Parigi pochi mesi dopo il l'attentato.

Aspettiamo i prossimi giorni per vedere la realizzazione di questo nuovo progetto artistico di Soriani e auguriamo a tutti voi di poterne trovare uno.