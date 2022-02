VIDEO | 'Pratone', l'appello di una bimba: "Caro sindaco, per favore, ci aggiusti i giochi?"

Via Angelo Carrara · Quarto

Dall'estate scorsa, gli unici tre scivoli del 'Pratone', luogo frequentatissimo dalle famiglie di zona Quarto, sono rotti e lasciati all'incuria. Le prime settimane erano stati sigillati con alcuni materiali plastici ma in poche settimane sono stati cannibalizzati, lasciando liberamente i bambini salire su giochi pericolanti.

A inizio gennaio, il sindaco ha annunciato l'acquisizione del 'Pratone' da parte del Comune (prima era in mano ad una gestione misto pubblico-privata), promettendo una restaurazione dell'area "nelle prossime settimane". Tutte le famiglie del quartiere hanno accolto con entusiasmo queste novità ma si aspettano tempi precisi di realizzazione per evitare che questo scempio si protragga ancora per mesi.

Mia figlia si è gentilmente offerta volontaria per metterci la faccia e sollecitare il sindaco ad iniziare a fare ciò che ha promesso.