L'osservatorio astronomico regionale del Parco Antola apre per due giorni

L'osservatorio astronomico regionale a Casa del Romano sarà aperto nei giorni 11 e 12 novembre con attività a cura dell’Associazione StarAntola. Gli orari di visita, sia venerdì che sabato, saranno i seguenti: Visite pomeridiane alle ore 16:00 e 18:00. Visite serali alle ore 21:30, 22:30, 23:30.

La prenotazione non è obbligatoria ma è consigliata e può essere effettuata tramite: E-mail all’indirizzo info@starantola.it Chiamata/messaggio o whatsapp a 389 6331785 Messaggio Instagram (Direct) o messaggio Facebook (Messanger) alle pagine dell’ Associazione.

I prezzi dei biglietti d’ingresso sono: 7€ intero; 5€ ridotto (under 12 e over 65); gratuito per i minori di 6 anni, per persone disabili e per il loro accompagnatore. I biglietti sono emessi dall’Ente Parco Antola.