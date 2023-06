Rapinato in strada, nessuno lo aiuta e per la denuncia deve aspettare tre giorni

Nella giornata di venerdì 9 giugno, mentre tornavo a casa, sono stato avvicinato da due ragazzi di circa vent'anni, che mi hanno intimato di consegnare loro il portafoglio. Al mio rifiuto e al mio successivo tentativo di fuga, mi hanno scaraventato per terra e hanno cominciato a picchiarmi furiosamente.

Ho urlato e, sebbene fossero presenti un paio di persone lungo la via, nessuno ha fatto niente. Poi, a un certo punto, uno dei due ragazzi ha detto all'altro qualcosa nella sua lingua (ho dedotto che fosse probabilmente una lingua slava) e i due si sono dileguati, scendendo lungo la via dei trogoli di Santa Brigida per poi sparire. Avevano rubato il mio cellulare, ma ancora non lo sapevo.

Ferito e umiliato, mi sono alzato con le mie gambe e ho chiesto aiuto a un uomo, il quale mi ha detto che non ne voleva sapere niente per poi andarsene. Ho camminato fino all'albergo in cima alla via e ho incontrato due ragazze alle quali ho descritto la mia situazione, chiedendo loro di chiamare la polizia. Loro non solo si sono rifiutate di farlo ma si sono rifiutate anche di accompagnarmi al commissariato di via Balbi.

In commissariato c'era solo un (!) poliziotto, che, dall'altoparlante esterno, mi ha detto che per ragioni di sicurezza non poteva farmi salire. L'agente mi ha fatto entrare nell'atrio e ha chiamato una volante, che è arrivata dopo tre quarti d'ora.

Conclusione: i due agenti con me sono stati gentili e si sono offerti persino di accompagnarmi a casa, ma mi hanno detto che avrei potuto denunciare il fatto solo il lunedì, quando gli uffici sarebbero stati aperti. Io mi chiedo: sono stato ferito, sono stato umiliato e per di più mi tocca vivere in una città dove la maggior parte dei cittadini si volta dall'altra parte quando hai bisogno di aiuto o dove la polizia, prima di agire, si prende tutti i suoi tempi.

Questa non è la Genova che conoscevo: una città data in pasto al turismo sfrenato ma priva di mezzi nelle ore notturne. In cui persino un ragazzo grande e grosso come me deve aver paura per la sua incolumità. Tutta la zona che va dalla stazione Principe a piazza della Meridiana di notte diventa una terra di nessuno, in cui i facinorosi possono tranquillamente agire come vogliono, senza che le autorità o ancora peggio, i cittadini, dicano niente.

Gramsci diceva: "odio gli indifferenti" ebbene Genova è una città di indifferenti e a nulla serve lamentarci con le istituzioni o col Comune quando siamo noi i primi a voltarci quando succedono questi episodi di violenza.

Nota della redazione: l'autore della segnalazione, contattato da GenovaToday, ha ribadito l'intenzione di recarsi in commissariato per sporgere denuncia.