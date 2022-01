Abbandono rifiuti ingombranti a pochi metri dall'isola ecologica

Non si arresta il dilagare dell'inciviltà di certe persone che preferiscono abbandonare i rifiuti ingombranti per strada, dove capita, addirittura a pochi metri dall' isola ecologica, piuttosto che conferirli in quest'ultima. Probabilmente c'era da aspettare, quel giorno e il maleducato di turno aveva fretta....

Oppure ha ignorato ( e continua ad ignorare ) che durante i giorni della settimana, in vari punti della città ( probabilmente anche vicino a casa sua ), ci sono i mezzi dell'Amiu allestiti per il ritiro gratuito di rifiuti ingombranti e pericolosi.