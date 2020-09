L'inciviltà delle persone non ha proprio limite. In via Bartolomeo Bianco dove inizia la strada per il vecchio poligono del Lagaccio vengono sistematicamente abbandonati rifiuti di ogni genere (mobili, computer, letti, materassi e ogni sorta di residuo).

Molte volte, non appena gli operatori ecologici smaltiscono tutti questi rifiuti, in modo immediato ne vengono abbandonati di nuovi. Sarebbe ottimale l'installazione di una telecamera al fine di disincentivare questa attività veramente meschina.