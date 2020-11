Lo scioglilingua genovese dello zio e della barba

Cosa succede quando lo zio si deve fare la barba? A Genova l'equivoco è dietro l'angolo, perché in dialetto - così come succede anche in altri casi, come ad esempio in piemontese - "barba" e "zio" si dicono nello stesso modo, ovvero "bàrba".

Da qui è nato nel tempo un originale scioglilingua in dialetto, che recita così:

Bàrba, o l'à dito o bàrba che ti màndi o razò da bàrba do bàrba a-o bàrba pe fà a bàrba a-o bàrba

In sintesi, la traduzione è "Zio, ha detto lo zio che mandi il rasoio da barba dello zio allo zio per fare la barba allo zio". A parlare, chiaramente, un nipote che ha due (o più) zii e si rivolge a uno per fare un favore all'altro.