VIDEO | "Sciàcca e gîa", la canzone di Carlo Denei, al Campionato del Pesto 2021

In occasione del Campionato del Mondo di Pesto 2021 che si svolgerà sabato 20 marzo, campionato purtroppo virtuale per via dell’emergenza covid, due artisti genovesi hanno scritto musica e parole di una canzone d’amore dedicata al pesto. Si tratta di Davide De Muro, chitarrista dei Trilli e Carlo Denei, comico, cantautore e autore televisivo.

La canzone ha per titolo “Sciàcca e gîa”, ossia il gesto che si fa con il pestello quando si schiaccia il basilico nel mortaio insieme ai suoi ingredienti (aglio, olio, formaggio, sale e pinoli). Il pezzo sta avendo un buonissimo riscontro a livello mediatico ed è l’ennesima dimostrazione di come gli artisti genovesi siano legati alle loro tradizioni e nello stesso tempo abbiamo voglia di tornare sulle scene.

Nella speranza di poter ascoltare al più presto la canzone dal vivo, magari in una piazza affollata o in un teatro con tanta gente, insomma, di uscire presto dall’incubo, ecco la canzone da ascoltare - perché no - a tavola davanti a un piatto di pasta al pesto.

Ecco il testo:

Drento n’arbanella tonda lì, serâ con l’euio sorvia

gh’è a mæ infanzia, o mæ sorîzo o mâ de Zena e tutto o resto

inn-a fòua ca sà de pesto

Gh’è in pò d’àggio, co-i pigneu gh’è i s-ciamàzzi di figgeu

gh’è mæ moæ serâ in cuxinn-a con o sô, ò che beixinn-a

bei ricòrdi de zoentu

Sciàcca sciàcca sciàcca

E sciàcca, sciàcca e gîa in to mortâ

finchè o profùmmo o sciòrte da questa cà

o pesto, carosezzo do Segnô

co-e tròfie, co-e trenette, ma che pru

E sciàcca, sciàcca e gîa in to mortâ

finchè o profùmmo o sciòrte da questa cà

o pesto, verde nûvia delica

comme ‘na pivellètta da baxià

Sciàcca sciàcca sciàcca

Il pesto è voci bianche, è chiarezza ed è mistero il pesto è il canto libero del trallalero, è Pasqua,

capodanno e anche Natale il pesto è maggio, il pesto è carnevale. È pioggia, sole e rondini dal tuo

balcone è vocìo di gente del mio rione, è una regina che vorresti in sposa è la mia voglia di

tornare a casa. Il pesto è Genova, la sua essenza araba è Gesù che canta il Tiribi taraba

E sciàcca, sciàcca e gîa in to mortâ

finchè o profùmmo o sciòrte da questa cà

o pesto, da assaza tantu o l’è bon

savoî de tenpi antighi, e preboggion

E sciàcca, sciàcca e gîa in to mortâ

finchè o profùmmo o sciòrte da questa cà

ghe piaxe finna ae tre civette in sciu cummò

che u ségge benédetto u baxeicò

Sciàcca sciàcca sciàcca

In in te ‘na verde stìssa piccinétta, sci



gh’è a mûxica che mi vuriè sentî

Sciàcca sciàcca sciàcca

gh’è a mûxica che mi vuriè sentî

sciàcca gîa e sciàcca

Che u ségge benédetto… u baxeicò