La risposta ligure alle scarpe della Lidl? Ci pensa il comico Andrea Di Marco con il Movimento Estremista Ligure

Il Movimento Estremista Ligure si adegua alle mode e, dopo aver proposto la versione al pesto delle famosissime barrette Kinder (salite alla ribalta dopo la richiesta di Chiara Ferragni di poter vedere la foto del figlio sulla confezione), questa volta prende di mira le scarpe della Lidl.

Il movimento inventato dal comico Andrea Di Marco propone dunque una versione tutta nostrana delle scarpe da ginnastica, aggiungendo anche le ciabatte: ma al posto del marchio Lidl, compare quello del Mel. Due modelli molto versatili, spiega l'attore: le scarpe servono per andare a vedere i cantieri, e le ciabatte per prendersi i funghi.

Le scarpe del Movimento Estremista Ligure sono state fotografate e postate su Facebook dal comico stesso, che ha commentato: «Amici, spinti dal successo delle scarpe della Lidl Italia, abbiamo fatto una riflessione: può un'aggregassione al passo con i tempi e con la moda come il Movimento Estremista Ligure - Basta Milanesi esimersi dal presentare la sua personale linea di scarpe e ciabatte? Ecco la nuova collessione dedicata all'uomo ligure: le scarpe per andare a vedere i cantieri e le ciabatte per prendersi i funghi. Grazie come sempre a Federico Raffo!».