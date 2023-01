Le 'scarpe volanti' arrivano anche a Genova, è lo 'shoefiti'

Ai giardini di Quinto, da alcuni mesi, ci sono paia di scarpe appese ai cavi dell'energia elettrica. La foto è stata postata sul gruppo Facebook Sei di Quinto al Mare se... Chi ha inserito il post ha chiesto se ci sia una spiegazione e puntualmente sono arrivati commenti, in cui viene chiarito di cosa si tratta.

"Shoefiti è un termine che si riferisce alla pratica di legare tra loro i lacci di due scarpe e di scagliare queste ultime in aria, in modo da farle restare appese ai cavi delle linee elettriche o telefoniche. Le scarpe sono legate tra loro dai lacci e vengono lanciate verso i fili come una sorta di bolas", si legge sulla pagina di Wikipedia, dedicata a questo termine.

Da dove viene l'usanza di lanciare scarpe sui cavi elettrici

L'origine non è chiarissima. "Il fenomeno - si legge ancora su Wikipedia - prende il nome dall'unione delle parole 'shoe' (scarpa) e 'graffiti' e nasce nelle zone rurali e urbane degli Stati Uniti come manifestazione del folklore adolescenziale. Nel corso degli anni lo shoefiti si espande per tutti gli Stati Uniti, fino a varcare il confine, venendo segnalato in paesi dell'America del Sud, come Colombia, Brasile, Messico, Perù, Ecuador, Argentina e in seguito il fenomeno, grazie al proliferare di internet, si è spostato in Australia e in Europa, con episodi nelle principali città di Germania, Gran Bretagna, Spagna, Irlanda, Norvegia, Svezia, Romania e in molte altre. In Italia vi sono state segnalazioni di questo fenomeno in diverse città nel corso degli anni".

"In merito al vero significato di questa misteriosa tendenza - spiega ancora Wikipedia - sono state date diverse interpretazioni collegabili allo spaccio di droga o alle bande giovanili. Alcuni dicono che appendere le scarpe ai fili serva come segnalazione di luoghi dove vi è spaccio o consumo di droghe, come crack o cocaina, altri sostengono che questa pratica sia usata dalle bande giovanili per commemorare un loro membro vittima di un omicidio o semplicemente per delimitare i loro confini, oppure per segnalare luoghi dov'è possibile compiere furti in diversi momenti della giornata, a seconda del tipo di calzature".

"Allo shoefiti - prosegue Wikipedia - sono state date altre e più leggere spiegazioni, sostenendo che il lancio delle scarpe sia legato alla fine della scuola o ad un imminente matrimonio. In alcune parti del mondo il lancio delle scarpe è legato alla perdita della verginità, infatti alcuni giovani lanciano le scarpe sui cavi del telefono per annunciare ai loro coetanei la loro prima esperienza sessuale. Le origini dello shoefiti sono state accostate all'ambito militare, dove i soldati avevano l'abitudine di legare tra loro gli anfibi militari, spesso dipinti di colori accesi, e lanciarli come rito di passaggio o per festeggiare la fine del servizio di leva. Altre spiegazioni sono ricollegabili al fenomeno del bullismo o semplicemente dettate dalla noia e dall'ubriachezza, oppure come istinto umano di lasciare il segno o ancor più semplicemente per sbarazzarsi di scarpe vecchie e logore. In ogni caso questo fenomeno ha dato adito alle più disparate leggende metropolitane".

'Shoefiti' nel cinema

"Il fenomeno dello shoefiti - ricorda Wikipedia - si è divulgato grazie a internet, dove vi sono siti e blog dedicati. Una grande visibilità allo shoefiti si è avuta anche grazie al cinema, nel 1997 Barry Levinson diresse Sesso & potere in cui vennero rappresentati numerosi e spontanei lanci di scarpe in omaggio al Sergente William Schumann, interpretato da Woody Harrelson, presumibilmente ucciso dalle linee nemiche in Albania, anche se poi lo sviluppo della trama ha rivelato che la guerra in atto era una messa in scena per nascondere uno scandalo sessuale del Presidente".

"Lo shoefiti - conclude - appare anche in film dai temi più leggeri come Stanno tutti bene (1990) diretto da Giuseppe Tornatore, Amore a 5 stelle (2002), Big Fish - Le storie di una vita incredibile (2003), Sex Movie in 4D (2008), Creed - Nato per combattere (2015) di Sylvester Stallone e L'afide e la formica (2021)".