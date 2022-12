Jack Savoretti è stato nominato Ambasciatore di Genova nel Mondo

Talento rock, passione per la musica e un amore grande per la città di Genova. Questi i tratti distintivi del cantautore Jack Savoretti, figlio del genovese mediatore marittimo Guido. A poche ore dal concerto che ha tenuto ieri sera, martedì 6 dicembre, al Teatro Carlo Felice, Savoretti è stato nominato dal sindaco Marco Bucci “Ambasciatore di Genova nel Mondo”, in occasione della quarta edizione di Talenti di Genova.

La cerimonia, che si è svolta ieri nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi in presenza del sindaco di Genova Marco Bucci e dell’advisor del sindaco per l'Innovazione e la Tecnologia Manuela Arata, ha voluto premiare le giovani eccellenze genovesi, ovvero le ragazze e i ragazzi che quest’anno si sono distinti in particolari settori, dalla scrittura di un romanzo collettivo al nuoto, dalla recitazione alla preparazione del miglior pesto al mondo.

Tanti talenti hanno ricevuto il loro meritato riconoscimento, ma ad aprire le danze e salire per primo sul palco è stato proprio Jack Savoretti. Il cantautore inglese dalle radici genovesi è stato nominato dal sindaco “Ambasciatore di Genova nel Mondo”, grazie alla sua musica e al suo successo, frutto di grande passione, lavoro e costanza. Il cantante è attualmente impegnato nel suo Europiana Tour che sta toccando tutta Europa, a due anni dal successo di “Singing to strangers” finito al primo posto nella classifica Uk. Nel suo nuovo album Europiana, dal sound vintage ma allo stesso moderno, racchiude l’eleganza dello stile romantico dell’Italia degli anni Sessanta e Settanta, portando la mente a spiagge dorate, cieli limpidi, musica da piano bar e un bicchiere di vino al tramonto.

L’artista è stato invitato salire sul palco per aprire la quarta edizione di “Talenti di Genova” da Manuela Arata, che ha detto: “Sono orgogliosa che alla cerimonia di quest'anno abbia partecipato Jack Savoretti - dichiara Manuela Arata - Un talento che ce l'ha fatta e un esempio per tanti giovani. Jack ha registrato lo scorso anno un bellissimo video dedicato a GenovaJeans, musicato insieme a Ludovico d'Erasmo e spero che rimanga sempre testimonial di questo progetto che vuole rafforzare il ruolo di Genova e dell'Italia nell'innovazione del capo più diffuso al mondo che alla nostra città deve il suo nome”.

“Dare visibilità a nuovi talenti in modo che possano essere di ispirazione per tutti i giovani: questo è l’obiettivo di un’iniziativa che nasce per scovare storie di persone che hanno fatto la differenza anche facendo tesoro delle esperienze vissute all’estero per poi tornare nella nostra città” ha aggiunto il sindaco Marco Bucci.

Il cantautore britannico ha parlato del suo forte legame con la città confessando: "Genova mi ricorda mio padre, quando salirò sul palco del Carlo Felice lo rivedrò".