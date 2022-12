Esce l’album "Sarsì, canto d’amore per Genova": sette canzoni per sette quartieri

Sette canzoni per sette quartieri. “Io ti seguirò” a Cornigliano, “Tu sei meravigliosa” ad Albaro e Sturla, “I nostri leoni” a Sampierdarena, “Dimentico, non ti preoccupare” a Rivarolo, “La coppia sbagliata” a Voltri, “Macaia definitiva” a Nervi, “Mesciua di curry” al centro storico. Queste sono le canzoni che compongono la dedica d’amore nata dal progetto della regista Laura Sicignano e sostenuto dal Ministero della Cultura e da Comune di Genova.

Si intitola Sarsì, canto d’amore per Genova ed è nato grazie a cinque laboratori teatrali, svolti da ottobre e dicembre, che hanno coinvolto diversi quartieri della città. Da un progetto è nato un concerto (per la prima volta sul palco, al Teatro del Ponente, il 15 dicembre scorso) e da un concerto un album, che uscirà domani, venerdì 30 dicembre, su Spotify, iTunes e tutti i portali digitali musicali.

I testi sono composti da Laura Sicignano, partendo dai racconti dei cittadini delle diverse zone di Genova ai quali è stato richiesto di descrivere il proprio quartiere da un punto di vista poetico e personale durante i laboratori gratuiti da ottobre in poi. Si è trattato non solo di uno spettacolo, ma di un racconto composto da canzoni e storie su Cornigliano, Albaro-Sturla, Sampierdarena, Rivarolo, Nervi, Voltri e centro storico.

La canzone per Cornigliano è grintosa, ha come protagonista una ragazzina testarda che pedina un uomo adulto. Albaro e Sturla parlano di un amore malato, all’apparenza perfetto ma ormai stanco e sbagliato. Sampierdarena è combattiva, come Rivarolo che custodisce una storia d’amore di 60 anni, vissuta tra cortei e lotte. La canzone per Nervi è molto malinconica, narra l’amore perduto di una donna, mentre quella per Voltri ha al centro una coppia considerata non convenzionale e guardata non di buon occhio. Il testo sul centro storico è nato dalla penna di Laura Sicignano stessa, che ha voluto descriverne i caruggi, la confusione, i negozi.

"Sarsì" in genovese significa "rammendare". Evoca reti, legami, incontri, pezzi che messi insieme restituiscono la rete della città. Un filo che cuce gli abitanti ai propri luoghi. L’album Sarsì rappresenta un vero viaggio di quartiere in quartiere, caratterizzato dalle canzoni musicate da Giacomo Gianetta, Filo Q, Edmondo Romano e Matteo Spanò, cantate da Giulia Beatini, Simona Fasano e Lydia Giordano, accompagnate dalle immagini di Luca Serra.

"Nei miei testi – dice Laura Sicignano - si può trovare eco forse più di poeti e drammaturghi che di cantautori: sono un’outsider in questo mondo e scrivo canzoni per la prima volta, per passione e curiosità. Scrivo per le voci di tre magnifiche interpreti, dalle grandi doti canore e teatrali, e per le musiche di compositori, con cui ho collaborato in tanti anni di teatro e con i quali si è creata una sensibilità affine. Ogni storia è liberamente ispirata e ambientata in un quartiere. L’incontro con i cittadini mi ha aiutata a comprendere meglio lo spirito del luogo".