Contest "I vostri Comuni": Sant'Olcese è in finale, sfida a colpi di "reactions" con Giulianova

Atto finale per il contest social ideato dalla pagina Facebook "Fun with Flags", specializzata in stemmi, simbologia e bandiere. C'è tempo fino a stasera per votare tra gli stemmi dei due Comuni che hanno raggiunto la finalissima: il nostro Sant'Olcese e Giulianova, località abruzzese in provincia di Teramo.

Ai nastri di partenza della competizione 192 Comuni italiani che si sono sfidati a suon di like e reactions. Sant'Olcese ha eliminato, tra gli altri, Noli, Fontanarossa, Triora, Siderno e Albenga mentre Giulianova ha estromesso Amalfi, Turi, Feltre, Loria e Sgonico.

Il torneo denominato "I vostri Comuni" era iniziato il 27 luglio e ha permesso ai tanti follower della pagina di conoscere i piccoli Comuni del nostro Paese, con curiosità particolari legate agli stemmi e ai vessilli. La sfida finale tra il nostro Sant'Olcese (si vota con l'icona "Wow") e Giulianova andrà avanti fino a stasera (venerdì 30 novembre) alle ore 22:00.