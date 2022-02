Sanremo: Giovanni Truppi e Vinicio Capossela cantano Fabrizio De Andrè nella serata delle cover

I duetti della quarta serata del Festival di Sanremo si aprono con il concorrente Giovanni Truppi e la 'guest star' Vinicio Capossela che, insieme all'armonicista - vestiti tutti e tre di rosso e nero, colori anarchici - si sono esibiti in "Nella mia ora di libertà" di Fabrizio De André.

Il primo duetto e secondo omaggio della serata dunque (il primo era di Noemi, che si è esibita da sola sulle note di "You make me feel like a natural woman" di Aretha Franklin) era dedicato al cantautore genovese Faber con una delle sue più celebri canzoni, contenuta nell'album "Storia di un impiegato" e che termina con il famoso verso "Per quanto voi vi crediate assolti siete per sempre coinvolti".

Non è stata l'unica particolarità che ha legato questa serata del festival con Genova: subito dopo, Amadeus ha fatto entrare in scena la co conduttrice Maria Chiara Giannetta, la "Blanca" della fiction Rai Uno ambientata nella Superba.

Il testo di "Nella mia ora di libertà":

Di respirare la stessa aria

D'un secondino non mi va

Perciò ho deciso di rinunciare

Alla mia ora di libertà

Se c'è qualcosa da spartire

Tra un prigioniero e il suo piantone

Che non sia l'aria di quel cortile

Voglio soltanto che sia prigione

Che non sia l'aria di quel cortile

Voglio soltanto che sia prigione

È cominciata un'ora prima

E un'ora dopo era già finita

Ho visto gente venire sola

E poi insieme verso l'uscita

Non mi aspettavo un vostro errore

Uomini e donne di tribunale

Se fossi stato al vostro posto

Ma al vostro posto non ci so stare

Se fossi stato al vostro posto

Ma al vostro posto non ci so stare

Fuori dell'aula sulla strada

Ma in mezzo al fuori anche fuori di là

Ho chiesto al meglio della mia faccia

Una polemica di dignità

Tante le grinte, le ghigne, i musi

Vagli a spiegare che è primavera

E poi lo sanno, ma preferiscono

Vederla togliere a chi va in galera

E poi lo sanno, ma preferiscono

Vederla togliere a chi va in galera

Tante le grinte, le ghigne, i musi

Poche le facce, tra loro lei

Si sta chiedendo tutto in un giorno

Si suggerisce, ci giurerei

Quel che dirà di me alla gente

Quel che dirà ve lo dico io

Da un po' di tempo era un po' cambiato

Ma non nel dirmi amore mio

Da un po' di tempo era un po' cambiato

Ma non nel dirmi amore mio

Certo bisogna farne di strada

Da una ginnastica d'obbedienza

Fino ad un gesto molto più umano

Che ti dia il senso della violenza

Però bisogna farne altrettanta

Per diventare così coglioni

Da non riuscire più a capire

Che non ci sono poteri buoni

Da non riuscire più a capire

Che non ci sono poteri buoni

E adesso imparo un sacco di cose

In mezzo agli altri vestiti uguali

Tranne qual è il crimine giusto

Per non passare da criminali

Ci hanno insegnato la meraviglia

Verso la gente che ruba il pane

Ora sappiamo che è un delitto

Il non rubare quando si ha fame

Ora sappiamo che è un delitto

Il non rubare quando si ha fame

Di respirare la stessa aria

Dei secondini non ci va

E abbiam deciso di imprigionarli

Durante l'ora di libertà

Venite adesso alla prigione

State a sentire sulla porta

La nostra ultima canzone

Che vi ripete un'altra volta

Per quanto voi vi crediate assolti

Siete per sempre coinvolti

Per quanto voi vi crediate assolti

Siete per sempre coinvolti