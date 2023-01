Sanremo, scandali e gossip del Festival negli anni

Il Festival di Sanremo non è soltanto musica. È diventato sempre di più colore, gossip, scandali. Un evento che fa parlare di sé. Spesso si commenta di più l’outfit di chi è sul palco rispetto al testo delle canzoni. E questo è probabilmente un processo inevitabile, dato che si tratta di una delle trasmissioni televisive più seguite in Italia, anche se sarebbe bello nei prossimi anni poter portare di nuovo la critica e la stampa verso il nucleo attorno al quale è nato il Festival: la musica.

A ogni modo, scandali e gossip si sono sempre alternati nella storia del Festival, mischiando e confondendo la presenza sul palco e la vita privata degli artisti. Amori, liti, look audaci, provocazioni e contestazioni si sono susseguite nel tempo e hanno animato le diverse edizioni. Ecco in breve una piccola rassegna, proposta da La mia Liguria, degli scandali sanremesi:

1958. Domenico Modugno prende a pugni il collega Johnny Dorelli per convincerlo a salire sul palco. La coppia vince quell’edizione di Sanremo con “Nel blu dipinto di blu“

1961. Adriano Celentano riesce a partecipare al Festival durante il servizio militare, con una dispensa speciale dal ministro della difesa Giulio Andreotti. Presenta in coppia con Little Tony “24 mila baci” e scandalizza il pubblico voltandogli le spalle.

1964. Bobby Solo, per cantare “Una lacrima sul viso”, si presenta sul palco con gli occhi truccati. Presto il cantante suscita un’altra polemica: Solo canta in playback per una (finta) laringite. Ottimo effetto: un milione e 700mila copie vendute.

1966. Avviene uno dei primissimi finti svenimenti in diretta, mossa di marketing e colpo di scena ai tempi eclatante. Conduce Mike Bongiorno insieme a Carla Maria Puccini che, insieme con Renzo Arbore, finge uno svenimento sul palco per ottenere popolarità.

1967. È l’anno del fatto più tragico accaduto a Sanremo. Nella notte tra il 26 e il 27 gennaio Luigi Tenco, in gara con Ciao amore ciao in coppia con Dalida, si toglie la vita puntandosi una pistola alla tempia nella sua camera d’albergo, come protesta al verdetto della giuria che lo aveva escluso. Dal 1974 il festival lo celebra ogni anno con il Premio Tenco, autorevole riconoscimento musicale per la musica d’autore.

1978. Rino Gaetano pronuncia per la prima volta la parola “sesso” nella sua canzone Gianna. Il fatto suscita clamore e scandalo.

1986. Loredana Bertè sale sul palco con un costume in latex nero che racchiude un vistoso pancione. “Voglio mostrare tutte le sfaccettature della donna: da femme fatale a mamma” dichiara lei. La provocazione riesce bene, ma la casa discografica la allontana. Trenta anni dopo, una grande star internazionale la imiterà: Lady Gaga.

1987. A Patsy Kensit, mentre si esibisce come ospite, casualmente scende il vestito all’altezza del décolleté. Gli occhi dei telespettatori ne seguono, ipnotizzati, la traiettoria.

1995. Pino Pagano, disoccupato bolognese, minaccia di buttarsi dalla balconata dell’Ariston, ma viene convinto a scendere da Pippo Baudo, osannato come un eroe fino a quando, qualche anno dopo, Pagano stesso ha ammesso la finzione.

1999. Anna Oxa fa scalpore non tanto per la canzone “Senza pietà” ma per il perizoma che indossa, ben visibile dai pantaloni.

2007. Una caduta tra le più memorabili sul palco dell’Ariston: in diretta Michelle Hunziker inciampa e cade a terra, subito assistita dal conduttore Pippo Baudo.

2007. È l’anno di Roberto Benigni e del suo “Wojtilaccio” rivolto a Papa Giovanni Paolo. L’Italia si scandalizza e per ore il centralino dell’Ariston è bersagliato di telefonate con le critiche più feroci.

2010: L’orchestra di Sanremo, per la prima volta nella storia del festival, protesta per il risultato finale della competizione. Quando Pupo, Emanuele Filiberto e Luca Canonici si sono aggiudicati il secondo posto con “Italia amore mio”, l’orchestra lancia in aria gli spartiti.

2012. Il festival 2012 è rimasto famoso per la farfallina di Belen Rodriguez, tatuaggio audace nell’interno coscia della soubrette

2017. La giornalista di Sky Sport Diletta Leotta si presenta con un abito rosso molto sensuale e invita a “denunciare le violazioni della privacy” e a “non aver paura”. Non è mancato il disappunto di Caterina Balivo in un feroce tweet. Con un severo tubino nero il messaggio della Leotta sarebbe stato più autorevole?

2020. Clamorosa lite, anch’essa diventata subito virale, tra Morgan e Bugo a proposito della canzone, poi squalificata, “Sincero”.

2021. Amadeus e Fiorello conducono un’edizione in un teatro Ariston deserto, popolato solo di palloncini con facce disegnate, a causa della pandemia.

2022. Achille Lauro apre la 72° edizione del Festival di Sanremo autobattezzandosi sul palco dell’Ariston, accompagnato dall’Harlem Gospel Choir