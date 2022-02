Perché a Sanremo i cantanti dicono "Papalina" e "FantaSanremo", e quali altre stranezze potremmo vedere

Chi sta seguendo il Festival di Sanremo avrà notato che i cantanti a volte dicono cose che possono sembrare strane e senza senso, come "Papalina". O chi, come Emma, ha lanciato un bacio alla telecamera. O ancora chi platealmente, come Sangiovanni, ha chiesto ad Amadeus di dire con lui: "FantaSanremo Papalina". Insomma, se in queste serate si vedono alcuni dei cantanti in gara dire o fare cose apparentemente senza alcun senso, niente paura: c'è una spiegazione.

Il motivo è il FantaSanremo, il fantacalcio in versione sanremese che sta letteralmente impazzando tra i fan del festival. Il gioco, lanciato quest'anno da Sky, prevede che ogni giocatore iscritto abbia a disposizione 100 'baudi' per acquistare cinque artisti in gara: è obbligatorio schierare una squadra di cinque artisti e nominare capitano uno di loro (nb: era possibile iscriversi fino al 31 gennaio, prima dell'inizio della kermesse).

Dopodiché sul palco dell'Ariston inizia il bello: i bonus e i malus per ogni artista verranno attribuiti in base a un regolamento decisamente irriverente. Quelli dell'ultima puntata dell'artista nominato capitano verranno raddoppiati. Vince chi, ovviamente, terminata l'ultima puntata di Sanremo, ha totalizzato il maggior numero di punti. La cosa interessante è vedere quali sono i bonus e i malus: ad esempio, guadagna 10 punti chi si presenta con un outfit monocromo, 5 punti chi si esibisce con l'ombelico in bella vista, 10 punti chi si presenta in maschera, 10 punti chi si presenta sul palco indossando come ornamento fiori veri, 10 punti chi si commuove. Ma non solo, perché i punteggi più 'succosi' vengono ovviamente assegnati alle cose più incredibili: 30 punti per l'artista che esegue flessioni, piegamenti o altri esercizi a corpo libero sul palco, 20 punti per chi dice "un saluto a zia Mara", 25 per chi dice la parola "FantaSanremo", 50 per chi dice "Papalina", 100 punti per il "bonus Tamberi" cioè un salto che superi i 2,37 metri.

Ci sono ovviamente anche i malus che possono far crollare i punteggi accumulati da ogni giocatore che ha in squadra determinati cantanti: ad esempio perde 50 punti chi cade dalle scale dell'Ariston, perde 5 punti chi non le scende proprio, 10 punti se il presentatore sbaglia il nome dell'artista, 30 punti in caso di caduta del parrucchino o spostamento del riporto, 25 punti per chi rompe strumenti volontariamente sul palco durante o post esibizione, 5 punti chi si esibisce con cappello o occhiali da sole, e così via.

Un nuovo modo per vivere il Festival di Sanremo che sta portando un sacco di giocatori - specialmente giovani - a partecipare. La FantaSanremo mania è dilagata a tal punto che sul palco in queste prime due serate non sono mancati i cantanti che, consapevoli del gioco e dei bonus, sono stati al gioco e hanno avvantaggiato i telespettatori che li hanno scelti dicendo sul palco "Papalina", "Fantasanremo", "Un saluto a zia Mara" e altro.