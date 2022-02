Sanremo, Checco Zalone e la parodia dei virologi: spunta anche Bassetti che commenta "Sembriamo i Mangiamorte di Harry Potter"

Tecnicamente non è virologo bensì infettivologo, ma nella parodia di Checco Zalone nella seconda serata del Festival di Sanremo, mercoledì 2 febbraio, anche Matteo Bassetti è finito nel 'calderone' dei medici che si sono occupati del coronavirus, che hanno litigato tra di loro e che - secondo il comico - dopo la pandemia rischiano di rimanere senza più quella notorietà a cui si erano nel frattempo abituati.

Zalone, nel suo secondo sketch sul palco dell'Ariston, vestiva i panni di un immaginario virologo cugino di Al Bano Carrisi. Ovviamente durante l'intervista con Amadeus ha prima detto di non voler affrontare il tema dei suoi legami familiari (citando anche il suo agente perché "tutti i virologi oggi hanno un agente") per poi parlare abbondantemente della vita privata, come in un vero talk show di gossip. E poi affronta il tema: prima della pandemia lui era solo il cugino di Al Bano, adesso è il cantante a essere cugino del celebre virologo: "È questo il messaggio che vengo a portare a Sanremo - ha detto -. A Cellino San Marco il virologo stava sotto al podologo e un po' sopra l'estetista. A Natale sotto l'estetista si scendeva. Poi c'è stato il riscatto. Per cui voglio dire a tutti i giovani vulcanologi, sismologi, non vi preoccupate, prima o poi Fabio Fazio chiama pure voi. Andy Warhol diceva che 15 minuti di catastrofe arrivano nella vita. Stavo per abbandonare la virologia, poi è arrivato questo che mi ha salvato la vita, il primo tampone positivo di Cellino San Marco".

Il testo di "Pandemia ora che vai via"

Nella sua canzone, "Pandemia ora che vai via" Zalone prende in giro quei medici che più volte sono stati invitati in televisione a parlare della pandemia, spesso trovandosi in disaccordo. Cosa succederà quando finirà l'emergenza sanitaria e nessuno li chiamerà più a partecipare ai programmi tv? "La curva è andata giù, sta per finire il sogno, nessuno si spaventa più manco a Codogno. E il bollettino non fa più notizia, e Fazio già mi ha tolto l'amicizia. Sono un virologo sincero e chiedo al cielo: pandemia ora che vai via che ci faccio con la rosolia? Pandemia se te ne vai via lavo i piatti in qualche pizzeria. Pandemia quanta nostalgia delle conferenze in Lombardia. Pandemia io sarò brutale ma col c***o vado a lavorare in ospedale".

Alla fine della canzone, alcuni medici - tra cui il genovese Bassetti - compaiono in un improbabile coro stile "Bohemian Rhapsody" dei Queen con il labiale riprodotto grazie al computer: "Pandemia, pandemia, pandemia please don't go". È il "Coro Virus" come lo chiama Zalone alla fine.

La replica di Bassetti: "Checco Zalone ha colto nel segno"

Pronta la replica del direttore della clinica Malattie Infettive del San Martino: "Checco Zalone ha colto nel segno prendendo sonoramente per i fondelli i virologi. Ha confermato ieri di essere numero uno assoluto della comicità e della satira. Bravo davvero. La foto però non si può vedere. Sembriamo quattro Mangiamorte di Harry Potter".