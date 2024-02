Artemisia Gentileschi arriva a Sanremo: i cantanti tra selfie e video salutano la Liguria

Artemisia Gentileschi è arrivata all’Ariston, pronta a farsi ammirare durante il Festival di Sanremo proprio come era avvenuto l’anno scorso con Rubens. In occasione della settantaquattresima edizione del festival della canzone italiana, durante questa settimana nel foyer del Teatro Ariston resterà esposta la prestigiosa replica dell’opera Giuditta e la sua ancella con la testa di Oloferne.

L’opera, risalente al 1618, raffigura con toni caravaggeschi la scena biblica che fu più volte rappresentata dalla pittrice: l’eroina del popolo ebraico, Giuditta, ha tagliato la testa al capo dell’esercito nemico Oloferne, che ora tiene in una cesta. L’altra figura rappresentata è appunto, come suggerisce il titolo, la sua ancella Abra.

Annalisa e Fiorella Mannoia sono state la prime star a fare la foto con il quadro di Artemisia. Subito dopo si sono avvicendati gli altri artisti in gara, come sangiovanni, Paola e Chiara e Francesco Renga, che hanno usato il dipinto come sfondo per salutare tutti gli abitanti liguri. “Un bacio grandissimo a tutti i liguri e a tutta la mia Liguria” ha esordito la cantante savonese Annalisa davanti al quadro.

La scelta di esporre il dipinto e di utilizzare Sanremo come vetrina per diffondere l’arte di Artemisia Gentileschi vuole essere un importante messaggio contro la violenza sulle donne, di cui la pittrice è diventata simbolo indiscusso.