Sanremo 2024, la scaletta della prima serata: Amadeus confessa "Si farà tardissimo"

L’attesa è finita. Mancano pochissime ore all’inizio della 74esima edizione del Festival della canzone italiana. Il direttore artistico di Sanremo Amadeus aveva già preannunciato che quest’anno gli artisti si esibiranno, nessuno escluso, durante la prima serata. Amadeus ha già confessato: "Si farà tardissimo, non penso che finiremo prima delle due". La scaletta della serata del 6 febbraio 2024, che vedrà Mahmood nel ruolo di co-conduttore, prevede dunque l’esibizione di tutti i 30 cantanti in gara. Ecco in quale ordine:

Clara - Diamanti grezzi Sangiovanni - Finiscimi Fiorella Mannoia - Mariposa La Sad - Autodistruttivo Irama - Tu no Ghali - Casa mia Negramaro - Ricominciamo tutto Annalisa - Sinceramente Mahmood - Tuta gold Diodato - Ti muovi Loredana Berté - Pazza Geolier - I p' me, tu p' te Alessandra Amoroso - Fino a qui The Kolors - Un ragazzo una ragazza Angelina Mando - La noia Il Volo - Capolavoro BigMama - La rabbia non ti basta Ricchi e Poveri - Ma non tutta la vita Emma - Apnea Renga Nek - Pazzo di te Mr.Rain - Due altalene Bnkr44 - Governo Punk Gazzelle - Tutto qui Dargen D'Amico - Onda alta Rose Villain - Click boom! Santi Francesi - L'amore in bocca Fred De Palma - Il cielo non ci vuole Maninni - Spettacolare Alfa - Vai! Il Tre - Fragili