San Valentino a Genova e provincia: gli scatti più romantici dei lettori

Il San Valentino di quest'anno sarà sicuramente particolare, segnato dalla pandemia: niente eventi troppo grossi (ma non manca chi comunque si organizza rispettando le normative), distanziamento, e divieti.

Dunque anche chi vuole vivere una giornata romantica non può allontanarsi troppo da casa, ma può essere anche l'occasione per riscoprire parte del territorio che a volte diamo per scontate: angoli romantici dietro casa, posti tranquilli che non conoscevamo.

Ecco alcune foto in cui siamo stati taggati dai nostri lettori su Instagram, per andare alla scoperta degli angoli più romantici di Genova e provincia: