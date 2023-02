San Faustino e la festa dei single: come è nata e perché si chiama così

San Valentino, festa degli innamorati, la conoscono tutti, in tutto il mondo. San Faustino solo alcuni. Eppure è importante anche la giornata del 15 febbraio, dedicata a chi è single per scelta e a chi invece è alla ricerca della propria anima gemella. Pare che la festa di San Faustino, così come quella di San Valentino, sia nata proprio in Italia agli inizi del nuovo millennio, per poi diffondersi nel resto del mondo. Ma perché è stato scelto il martire Faustino come protettore dei cuori solitari?

Per spiegare le motivazioni che hanno portato a dedicare a San Faustino questa giornata, si alternano diverse leggende popolari. Il protagonista è sempre Faustino di Serazzo, Santo Patrono di Brescia, che probabilmente aiutava le giovani donne del luogo dove predicava a incontrare il futuro fidanzato. Ma Faustino non è l’unico santo a cui è in realtà dedicata la giornata del 15 febbraio sul calendario. Il santo, nato nel secondo secolo dopo Cristo, aveva un fratello, Giovita, insieme al quale aveva deciso di convertirsi alla religione cristiana. Cresciuti in una famiglia pagana e poi costretti a intraprendere la vita militare, si erano convertiti ed erano diventati Faustino un presbitero e San Giovita un diacono. Entrambi vennero decapitati, morendo da martiri subito dopo essere stati dati in pasto ai leoni.

Perché quindi, pur essendo il 15 febbraio il giorno di San Faustino e San Giovita, si scelse di indicare solo il primo come protettore dei single? Probabilmente la spiegazione risiede nel nome. In latino “faustus” significa “propizio, favorevole”, e si è pensato che il nome del santo potesse fungere da buon auspicio per i futuri amanti. In più, San Faustino fa rima con il nome del santo che lo precede sul calendario, San Valentino, e risulta un nome più facile da ricordare. Nessuna leggenda e nessun evento storico tramandato associano direttamente la figura di Faustino ai single, quindi si pensa che la festa di San Faustino sia stata scelta come festa dei single per convenzione, proprio per dare speranza, il giorno dopo San Valentino, a tutti coloro che stanno cercando l’amore.