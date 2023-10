Sagre autunnali 2023: gli eventi da non perdere tra funghi, castagne e zucca

Castagnata e Polenta a Vogoleto : tre giorni di stand gastronomici, musica e divertimento, organizzati dal team di volontari della Croce d’Oro di Sciarborasca. Sia venerdì 20 e sabato 21 a cena che domenica 22 ottobre a pranzo: stand gastronomici con specialità culinarie di stagione, focaccette, caldarroste, prelibati dolci e formaggi artigianali, animazione per bambini e musica disco revival, rock e baby dance Per informazioni: segreteria@croceorosciarborasca.it oppure 0109188366.

Mostra della Zucca a Murta: la 37esima edizione, con il patrocinio del Comune di Genova (con la collaborazione dell'Assessorato al Commercio, Artigianato, Pro Loco e Tradizioni cittadine) e il Municipio V ValPolcevera, si svolgerà nei due fine settimana 11, 12 e 18, 19 novembre 2023, in occasione delle celebrazioni per la festa di San Martino. Questa edizione avrà come tema "La Zucca tra sport e giochi. Tenersi in forma con le cucurbitacee".