Castagnate, funghi, polenta, zucche: il meglio delle sagre autunnali a Genova e dintorni

Torna l'autunno e tornano le sagre della tradizione. Le temperature più basse non fanno passare la voglia di festeggiare, e anzi, è un buon motivo per scaldarsi insieme con caldarroste, polenta, specialità a base di funghi e vin brulè.

Ecco in ordine cronologico alcune delle sagre più gettonate nel territorio di Genova e provincia per l'autunno 2021 (elenco in costante aggiornamento):

6-14 novembre - Mostra della Zucca di Murta

17 ottobre - Castagnata a Sampierdarena: caldarroste, mostardella, mercatino

17 ottobre - Castagnata, mostardella e mercatino autunnale a Savignone

17 ottobre - Castagnata ad Apparizione: mercatino, caldarroste e vin brulè

16-17 ottobre - Sagra del Fungo Porcino e del vino Barbera a San Desiderio

16-17 ottobre - Castagnata del Roccolo ad Arenzano

10 ottobre - Polentata a Cogoleto: polenta, salsiccia, focaccette e altre prelibatezze

3 ottobre - Castagnata e Sagra della Mostardella a Vobbia

3 ottobre - Sagra della Patata a Rovegno