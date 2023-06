Vacanza in barca davanti a Nervi per Sabrina Salerno

Vacanza in barca per Sabrina Salerno che ha postato una sua fotografia scattata in mare davanti alla costa di Nervi. La cantante, showgirl e attrice è originaria di Genova, dov'è nata, ma da tempo vive con la sua famiglia a Mogliano Veneto, nel trevigiano.

Migliaia di like e centinaia di commenti e condivisioni per lo scatto che ritrae la showgirl 55enne con un cappello di paglia scuro e un elegante bikini nero.

Ultimamente Sabrina Salerno si è resa protagonista di una polemica a distanza con un'altra vip genovese, Angela Cavagna, a proposito della naturalezza del seno.