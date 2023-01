Sanremo 2023, tra gli ospiti d’onore c’è anche Rubens con il suo autoritratto. Toti: "È un’icona pop"

"Rubens è super pop. Rubens inventa, osa e scardina l'ordine precostituito", spiega Anna Orlando, curatrice della mostra Rubens a Genova di Palazzo Ducale. E quindi il pittore fiammingo inaspettatamente si rivela lo special guest perfetto per l’evento pop più seguito d’Italia: tra i numerosi artisti che varcheranno la soglia del Teatro dell’Ariston per la 73esima edizione del Festival di Sanremo, ci sarà anche lui, Pieter Paul Rubens, grazie alla presenza del suo celebre ritratto giovanile.

Grazie al progetto ‘Ospite d’onore’ l’autoritratto, finora esposto in apertura della mostra – visitabile fino al 6 febbraio – verrà trasportato a Sanremo in tempo per la prima giornata del Festival, martedì 7 febbraio. L’opera, un olio su tela che misura 66 x 50 cm, potrà quindi essere ammirata da migliaia di persone: "Sarà tra gli ospiti fuori concorso ma di sicuro uno dei protagonisti assoluti del Festival - ha detto il presidente della regione Liguria e assessore alla cultura Giovanni Toti - Rubens è certamente una icona pop della pittura. Sarà una commistione tra arti diverse ma a modo loro popolari e un modo per promuovere la nostra regione. Le tante persone che arriveranno al Teatro Ariston di Sanremo per vedere altro rimarranno suggestionate e ispirate dalla visione del quadro del grande artista fiammingo e, magari, decideranno di visitare Genova e scoprire le sue bellezze".

Si tratta di un’immagine replicata infinite volte, spesso incisa e diventata un must del collezionismo, perché si collega a questo volto elegante con il suo cappello nero conosciuto ormai in tutta Europa. “Tra le tante star Rubens è una star sorprendente – sostiene Anna Orlando - che sta perfettamente in quel contesto: Rubens è super pop, un messaggio che va trasmesso alle giovani generazioni perché Rubens inventa, scardina l’ordine precostituito e quindi è un modello di creatività, inventiva, evoluzione. L’idea alla base di questa iniziativa di Regione Liguria è dunque quella di festeggiare tutti insieme e valorizzare ancora di più una mostra che ha avuto un grande successo”. I numeri dimostrano che l’entusiasmo per l’esposizione Rubens a Genova ha addirittura superato le aspettative dei curatori, con oltre 70 mila visitatori e un pubblico molto variegato, che ha incluso sia i ragazzi delle scuole che gli esperti di arte. “È anche il primo step di un progetto di valorizzazione del patrimonio regionale – aggiunge la curatrice Orlando - che mira a creare un coinvolgimento più trasversale e che vada al di là della nicchia degli addetti ai lavori: il Festival di Sanremo è di tutti, come Rubens”.