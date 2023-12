Nel 2024 sbarcano i primi Rolli Days invernali: "Sacro e profano. Ballata per Genova"

L'anno nuovo porta con sé la primissima edizione invernale dei Rolli Days, in programma per il weekend del 19, 20 e 21 gennaio 2024. L'evento culturale più amato dai genovesi questa volta avrà come tema il contrasto: tra sacro e profano, tra povertà e ricchezza, tra superbia e umiltà.

Questa edizione, come viene raccontato sul sito visitgenoa.it, "prova a raccontare i contrasti sociali, urbani, artistici di una città ricca e complessa come Genova, dove un ristretto gruppo di famiglie dalle ricchezze inimmaginabili governava una massa d’individui poverissimi, dove accanto alle monumentali vie dell’aristocrazia si insinuavano le strade più umili, dove gli stessi artisti raccontavano le avventure degli eroi e degli dei nei palazzi, e le storie dei santi nelle chiese".

Fabrizio De André, sulle note di Bocca di rosa, cantava:

"E con la Vergine in prima fila

E bocca di rosa poco lontano

Si porta a spasso per il paese

L'amore sacro e l'amor profano"

Ed è così che questo primo appuntamento invernale con i Rolli Days, dedicato al sacro e al profano, diventa un'occasione per farsi ispirare dalle parole del cantautore genovese, a 25 anni dalla sua scomparsa: dalla sua eccezionale vena poetica e musicale, dallo sguardo attento e partecipe che ha avuto sulla città, dalla sua capacità di evocare emozioni e sentimenti. I Rolli Days diventano quindi una “Ballata per Genova“.

Come sempre, i divulgatori scientifici accompagneranno i visitatori in un percorso di bellezza tra palazzi e chiese, tra miti profani e soggetti sacri. Per visitare i siti aperti in occasione dei Rolli Days è necessaria la prenotazione, che sarà possibile a partire dal 3 gennaio 2024. Presto on line l’elenco dei siti aperti e il programma degli eventi collaterali.